Bordeaux : un homme perd le contrôle de son véhicule et percute la foule, faisant 7 blessés

L'accident s'est produit vendredi ce 14 avril, vers 23 heures, dans le nord de Bordeaux. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux montre le conducteur d'une voiture perdre le contrôle de celle-ci dans un virage, quitter la chaussée et percuter à grande vitesse les spectateurs sur le trottoir. La police a indiqué que le véhicule participait à un run, une course de voiture sauvage.

Au total, sept personnes ont été blessées, dont deux plus gravement. Ce sont un homme et une femme de 18 ans. Ils ont été touchés aux jambes et au bassin. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Ils ont été transportés dans deux hôpitaux de la ville.

Le conducteur du véhicule, lui, a été interpellé. Il est âgé de 32 ans. Il est actuellement en garde à vue. Trois passagers étaient à bord de cette voiture folle.

