À Bordeaux, depuis son salon de coiffure, Manon distingue parfaitement la porte calcinée située à une trentaine de mètres de sa vitrine. Pas vraiment de quoi la rassurer : "Bien sûr on a très peur. On a peur de fermer, on a peur de tout ce qui va arriver, de se faire gazer, c'est quand même assez violent. Je ne me sens pas protégée, parce qu'on n'est pas forcément mis au courant, c'est un peu à la dernière minute. Il n'y a pas assez d'autorité pour empêcher ce genre de choses, puisque la violence est toujours là."

Un peu plus loin, Joey et Mickaël, ils travaillent tous les deux dans un restaurant de la place Pey-Berland : "De base, il n'y avait pas de policiers. Ils sont arrivés très vite, au bout de dix minutes, avec les pompiers."

Quant aux habitants du quartier, ils semblent complètement incrédules devant ce triste spectacle d'une porte noircie et craquelée :"Incompréhensible. Je trouve cela inquiétant, parce que cela prouve qu'il y a une montée énorme dans la graduation de cette violence.

À partir de midi, les manifestations passeront tout proche de l'Hôtel de ville de Bordeaux, cette fois un important dispositif devrait être déployé.

À écouter également dans ce journal

États-Unis - Une nouvelle fusillade dans une école primaire a fait six morts, dont trois enfants, à Nashville, dans le Tennessee. L'assaillante a été tuée par la police.

Strasbourg - Une course-poursuite impliquant au moins deux véhicules, a fait au moins trois morts et six blessés, dont trois graves.

Euro 2024 - L'Équipe de France a battu l'Irlande dans son deuxième match de qualification à l'Euro-2024, sur la plus petite des marges (1-0). Le buteur côté Bleus est Benjamin Pavard.

