Accident de Pierre Palmade : quand pourra-t-il être entendu ?

Ils sont restés introuvables tout le week-end. Le ministère de l'Intérieur appelle ce lundi 13 février les deux personnes qui se trouvaient vendredi soir dans la voiture de Pierre Palmade à se rendre pour expliquer les faits et comprendre les circonstances de l'accident entre l'humoriste qui conduisait sous l'emprise de la cocaïne et une voiture qui arrivait en sens inverse sur une route du sud de la Seine-et-Marne.

Dans ce véhicule, une femme enceinte, un homme et son fils, très grièvement blessés. Leur pronostic vital était engagé. D'après les proches que RTL a pu joindre, les jours de la femme hospitalisée à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre ne sont plus en danger. Sa famille nous a confié ce lundi matin son immense soulagement, même si elle reste dans un état grave. Dans ce choc d'une extrême violence, elle a perdu le bébé qu'elle portait depuis plus de six mois.

Pour son beau-frère et le fils de ce dernier, l'angoisse demeure : leur pronostic vital toujours engagé. Le papa, touché aux bras, aux jambes et au dos, a été opéré pour la cinquième fois dimanche soir. Les médecins vont tenter de le réveiller dans la journée car il est toujours dans le coma, comme son fils de six ans, qui souffre, lui, de multiples fractures au crâne et à la mâchoire.

Les zones d'ombre dans l'enquête

On sait que Pierre Palmade, lui, est hors de danger, conscient. Il doit maintenant être entendu, même si on ne sait pas encore quand son état le permettra. En attendant, l'enquête se poursuit. Des perquisitions ont été menées dimanche à son domicile de Cély-en-Bière pour tenter de savoir ce qui s'était passé dans les heures précédant l'accident.

Dans quel contexte Pierre Palmade avait-il consommé de la cocaïne ? Qui étaient ces deux passagers qui ont pris la fuite après la collision ? Les enquêteurs disposent d'une vidéo tournée par la caméra embarquée d'une voiture qui passait à ce moment-là, a confirmé le parquet de Melun à RTL. Elle permettra peut-être de les identifier.

