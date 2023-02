Accident de Pierre Palmade : dans quel état sont les passagers blessés ?

Deux jours après le grave accident de la route impliquant Pierre Palmade vendredi 10 février, les blessés ne sont pas tous tirés d'affaire. Si l'humoriste est hors de danger, les trois passagers de l'autre voiture sont tous dans un état encore très préoccupant ce lundi matin. Pour rappel, une enquête a été ouverte pour homicide involontaire et blessures après l'accident.

Sur cette route départementale située en Seine-et-Marne, l'humoriste, qui conduisait sous l'emprise de la cocaïne, a percuté une voiture dans laquelle se trouvaient trois personnes qui ont été grièvement blessées : un enfant de six ans, son père et une femme enceinte depuis plus de six mois qui a perdu son bébé.

Le conducteur de cette voiture, un homme d'une trentaine d'années, a été opéré dimanche soir pour la cinquième fois. Il a été blessé au niveau des jambes, des bras et du dos. Il est toujours dans le coma, comme son fils de six ans, qui souffre, lui, de plusieurs fractures au crâne et à la mâchoire. La belle-sœur du conducteur, qui était enceinte au moment de la collision et qui a donc perdu son bébé dans l'accident, est également toujours dans le coma.

