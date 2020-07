publié le 22/07/2020 à 21:58

Un problème mécanique est bel et bien à l'origine de l'accident qui a coûté la vie à cinq enfants lundi soir sur l'A7 dans la Drôme. Ce mercredi 22 juillet, ils étaient nombreux à la Grande Mosquée de Lyon pour rendre hommage à toutes les victimes de l'accident.

Ils étaient près de 1.000 à la Grande Mosquée, tous venus pour apporter leur soutien à cette famille endeuillée. Parmi eux, Fatia très émue, connaissait bien la famille originaire de Vénissieux : "C'est ma voisine, j'ai l'habitude de voir tous les enfants jouer dans le jardin tous les matins. C'est horrible, c'était une femme tellement pieuse, gentille, simple".

Rachid, le papa des deux enfants décédés était présent également et a tenu à prendre la parole. Ce moment a beaucoup touché Myriam : "Il a donné des leçons de courage, beaucoup de gens pleuraient. Il va lui falloir beaucoup de courage car perdre sa famille comme ça c'est trop dur".

Il est ensuite retourné au chevet de sa femme et de son fils de 8 ans, toujours en urgence absolue. Quant à la deuxième famille, Yassine, le papa et conducteur du monospace s'est réveillé hier : ses jours ne sont à priori plus en danger. Quant à sa femme, elle a été intégralement brûlée et elle est toujours entre la vie et la mort.