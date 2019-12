À 16 ans, il avait tenté de s'emparer d'un Airbus à l'aéroport d'Orly

publié le 20/12/2019 à 12:02

C'est un procès pour un délit surprenant qui se tient ce vendredi 20 décembre : un Marocain sans-papiers de seize ans est jugé par le tribunal pour enfants de Créteil pour avoir "tenté de soustraire frauduleusement un avion Airbus A321 au préjudice de la compagnie aérienne Vueling".

Fin juin dernier, l'adolescent décide de rentrer au pays, après avoir vécu quelques mois dans la rue, rapporte Le Parisien. Sans que ce ne soit encore expliqué, le jeune homme réussit, à l'aéroport d'Orly, à éviter tous les contrôles et à se faufiler sur le tarmac. Après avoir essayé d'entrer dans un premier avion, il parvient à se glisser dans un autre, un Airbus A321, en déplaçant un escalier mobile. Il se retrouve alors dans le cockpit, met un casque de pilotage et commence à appuyer sur les boutons.

À l'extérieur, un technicien de maintenance aperçoit une lumière qui émane du cockpit. Ni une ni deux, il entre dans l'avion, découvre l'adolescent et appelle immédiatement la sécurité. Les forces de l'ordre arrivent ensuite mais son interpellation est particulièrement compliquée : le jeune homme se débat, et refusera même plus tard de se soumettre à des prélèvements ADN. C'est également pour ces faits de rébellion qu'il comparaît devant le tribunal.

Sous l'effet de psychotropes

Toujours d'après Le Parisien, l'adolescent aurait sans doute été sous l'effet de LSD quand il a pris la décision de prendre l'avion pour rejoindre le Maroc. Pour son avocate, son idée n'était d'ailleurs "pas évidemment d'en voler un". La santé mentale du jeune homme, en détention provisoire, est débattue.

Durant toute la procédure, il aurait également eu plusieurs comportements incohérents - il se serait notamment masturbé devant des policiers et aurait craché devant la magistrate du parquet. Le juge devra dire si la place du jeune homme est en prison ou en établissement spécialisé.