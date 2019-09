et AFP

publié le 21/09/2019 à 19:35

Au lendemain d'une manifestation pour le climat qui a réuni plus de quatre millions de jeunes dans le monde selon les organisateurs, des milliers de bénévoles passent à l'action. Ils se sont lancés ce samedi 21 septembre dans une chasse aux déchets dans 163 pays, pour la journée mondiale du nettoyage de la planète.

Cette opération à l'échelle mondiale destinée à nettoyer des rues, des plages ou des bords de rivières pollués a commencé samedi matin aux îles Fidji, dans le Pacifique sud. Les ramasseurs y ont parcouru les plages situées à l'ouest de la capitale Suva, à la recherche de déchets, pneus ou pièces de voitures.

Sur la célèbre plage de Bondi, à Sydney, les bénévoles ont ramassé dans le sable des mégots de cigarettes et des bouts de plastique. Près de Manille, environ 10.000 personnes ont rempli leurs sacs poubelles sur une longue plage située le long d'un cours d'eau très pollué.

1.800 volontaires à Hanoï

"Bien que nos actions soient très modestes, comme le nettoyage des ordures sur le trottoir, elles ont pour objectif de faire passer un message", a déclaré Hoang Thi Hoan, 18 ans, dans une rue de Hanoï (Vietnam), où 1.800 volontaires ont chassé les déchets. La pollution plastique est un problème majeur en Asie du Sud-Est, mais particulièrement aux Philippines, qui, avec la Chine, le Vietnam et l'Indonésie, figurent sur la liste des pays les plus touchés.

En France, du port septentrional de Dunkerque aux rives de la Méditerranée, des milliers de bénévoles - portant souvent des tee-shirts verts ou des chasubles fluos - se sont mobilisés, et ont affiché sur les réseaux sociaux les résultats de leurs efforts, sous le hashtag #WorldCleanUpDay : des monceaux de déchets hétéroclites, canettes de soda, jerrycans de plastique ou papiers gras.

#WorldCleanUpDay2019 Sr Arras, ns étions 300 participants pr ces 2 jours d'engagement citoyen afin de nettoyer la ville ds dépôts sauvages de déchets ! Merci à ts les bénévoles, aux agents du @SMAV62, à la @VilleArras, à l'équipe d'@RadioHorizonFM, etc..

À L'ANNÉE PROCHAINE¿¿¿ pic.twitter.com/tQkQXeumZd — Louise (@Louise_Gmmx) September 21, 2019

Des agents du ministère français de l'Écologie ont quant à eux sillonné dès vendredi le vaste parvis de la Défense, un quartier d'affaires aux portes de Paris, où ils ont ramassé 12.528 mégots de cigarettes en deux heures, a twitté le ministère.

¿ J-1 pour le grand nettoyage de la planète !



Avec 1 jour d'avance, 12 528 MÉGOTS ont été ramassés sur le parvis de @ParisLaDefense par les agents du ministère en 2h (contre 9 000 mégots l'année dernière) ¿#WorldCleanUpDay2019 pic.twitter.com/3RGP7kVDEF — Ministère Écologie ¿ (@Min_Ecologie) September 20, 2019

L'an passé, plus de 17,7 millions de citoyens dans 157 pays avaient participé à cette opération, organisée depuis 2008 par l'ONG Let's Do It Foundation ("Fondation Faisons-le").