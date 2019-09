Ces organisations sportives qui s'engagent en faveur de l'environnement

publié le 20/09/2019 à 08:14

Ce vendredi 20 septembre commence la Coupe du Monde de rugby au Japon. L’occasion de revenir sur ces grandes manifestations sportives pas toujours respectueuses de l’environnement mais qui font de plus en plus d’effort.

Avions pour transporter les équipes, eau des pelouses, cars, matériaux des stades, la dernière Coupe du Monde de football en Russie a rejeté 2 millions de tonnes de CO2. C'est l'équivalent de ce que rejette la Turquie en un an. Le Tour de France est lui aussi extrêmement polluant. Caravanes publicitaire, médias, spectateurs, équipe, ça nous amène à une empreinte carbone de 341 milles tonnes. La Formule 1 ou les compétitions de skis avec des canons à neige et des pistes tracées en milieu sauvage produisent elles aussi un dur bilan.

Pourtant, les organisateurs prennent de plus en plus d’initiative en faveur de l’environnement. Cette prise de conscience date de l’automne 2007, lors de la Coupe du Monde de rugby organisée en France. À l’époque, on parle de ce rendez-vous comme "le premier événement éco-responsable". Les stades se mettent au solaire, les produits sont issus du commerce équitable et les voyages en train sont préférés à l’avion. C’est à partir de là que le sport comprend son rôle dans le combat pour le climat et que l'on pourrait arriver au JO de Paris en 2024 avec une volonté d’olympiade à zéro carbone,

Donc l’avenir est au vert pour les compétitions sportives ? Oui des stades vont de plus en plus rejeter le plastique, même les équipementiers du maillot des All Black de Nouvelle Zélande utilisent du plastique recyclé. Apparaissent également des stades démontables donc réutilisables, comme au Qatar, où aura lieu la prochaine Coupe du Monde en 2022.

Le plus : les oiseaux qui disparaissent en Amérique du Nord

Un quart de la population d'oiseaux d'Amérique du Nord s'est effondré depuis 1970, soit près de trois milliards de volatiles en moins dans la nature, estiment des chercheurs dans une étude d'ampleur publiée hier par la revue Science.

Les oiseaux des campagnes sont les plus touchés en raison de la diminution des près et des pesticides. En France, on a estimé à 30% le déclin des oiseaux des champs entre 1989 et 2017.

La note : 15/20 à 80 députés français

80 députés de tous bords, emmenés par les écologistes Delphine Batho et Matthieu Orphelin ainsi que Cédric Villani ont déposé hier une proposition de loi pour généraliser l’enseignement des enjeux liés à la préservation de l’environnement et aux changements climatiques.



80 chefs d’établissements avaient déjà lancé un appel dans ce sens. Même si les grèves pour le climat tout les vendredis sont une idée de génie pour ne pas aller en cours, l’éducation est essentielle pour avancer.