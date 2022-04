Will Smith : du "Prince de Bel Air" aux Oscars, la chute d'un acteur surdoué ?

C’est l’un des plus grands acteurs de sa génération, un chanteur aussi. Un modèle pour beaucoup. Mais dans le parcours de Will Smith, il y aura désormais aussi ce dimanche 27 mars 2022. En giflant violemment le comique Chris Rock, l'acteur a volé la cérémonie des Oscars, et engagé un débat sur la violence, les limites de l'humour et de l’impunité aux États-Unis.

Mais qui est Will Smith ? À 53 ans, le comédien et rappeur a été défini un jour par Eminem ainsi : "Il n’a pas besoin de jurer dans ses raps pour vendre des disques". Il s’est fait connaître très jeune grâce à la série : Le Prince de Bel-Air, phénomène des années 90 et de la culture pop.

Will Smith a ensuite enchaîné les succès au cinéma : Independence Day, Men In Black, Ali (où il incarne le boxeur Mohamed Ali), Je suis une légende, jusqu’à La Méthode Williams (King Richard en version originale) où il incarne le père obsessionnel des sœurs Williams dont il fera des stars absolues du tennis mondial.

Mais la polémique autour des Oscars aura-t-elle raison de cette carrière triomphale ? Will Smith, s'est en tout cas excusé pour son comportement. Sous le coup d'une procédure disciplinaire, le comédien a aussi pris les devants et annoncé vendredi 2 avril sa démission de l'Académie.

>> Une lettre d'Amérique, une série d'épisodes exceptionnels à retrouver chaque mardi. Une carte postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique d'aujourd'hui, à la fois si familière et parfois totalement déconcertante. Un podcast RTL Originals.