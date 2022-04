Gifle de Will Smith aux Oscars : Jim Carrey choqué par le geste

Le dernier film avec Jim Carrey, "Dumb et Dumber To", date de 2014

C'est un geste qui a choqué le monde entier, dont Jim Carrey. L'acteur, en pleine promotion de Sonic 2, a lourdement chargé Will Smith après la gifle que l'acteur a infligé à Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars.

"J’étais écœuré. Écœuré par la standing-ovation" du public a soutenu le comédien à la chaîne américaine CBS. "Hollywood est lâche. En masse. C’est une claire indication que nous ne sommes plus le club des gens cool. C’est du harcèlement. Moi j’aurais poursuivi Will pour deux millions de dollars parce que cette vidéo va rester en ligne pour toujours" complète-t-il.

"Si vous pouvez gueuler dans l’assistance, manifester votre désapprobation ou dire quelque chose sur Twitter, vous n’avez pas le droit de monter sur scène et de frapper quelqu’un au visage à cause de ses mots" a également ajouté l'acteur mondialement connu pour ses rôles comiques. Et le statut de star de Will Smith n'est pas une excuse pour Jim Carrey qui voit dans ce geste une réaction "égoïste" qui vient "de quelque chose en lui qui était frustré".