Washington annonce le retour des sanctions anti-Iran de façon unilatérale

publié le 20/09/2020 à 04:58

"Aujourd'hui, les États-Unis saluent le retour de quasiment toutes les sanctions de l'ONU contre la République islamique d'Iran auparavant levées", a déclaré le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo dans un communiqué publié dans la nuit du 19 au 20 septembre.

Selon lui, ces mesures punitives sont "à nouveau en vigueur" depuis samedi 20h. Le gouvernement de Donald Trump menace clairement de mettre en place un système de sanctions dites secondaires pour punir tout pays ou entité qui violerait les sanctions de l'ONU. Les contrevenants désignés par Washington se verraient bloquer l'accès au marché et au système financier américains quand bien même les autres grandes puissances, la Russie, la Chine, mais aussi les alliés européens des Américains, contestent le retour des sanctions.

"Si des États membres de l'ONU ne remplissent pas leurs obligations pour appliquer ces sanctions, les États-Unis sont prês à utiliser leurs propres outils pour punir ces défaillances", a prévenu Mike Pompeo. Il a promis que des "mesures" américaines seraient annoncées "dans les prochains jours" contre "ceux qui violent les sanctions de l'ONU".

Une décision unilatérale

"Toute décision ou mesure prise dans l'intention de rétablir" les sanctions "n'aura aucun effet juridique", avaient répondu par avance la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne dans une lettre commune adressée vendredi à la présidence du Conseil de sécurité.

Les Américains "se rendent compte eux-mêmes qu'il s'agit d'une déclaration mensongère", a aussi assuré le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif.

"Il ne va rien se passer", prédit un diplomate à l'ONU. "C'est comme quand on appuie sur la gâchette et que la balle ne part pas". Un autre déplore un acte "unilatéral": "La Russie et la Chine observent satisfaites, en mangeant du popcorn, les Européens et les Américains se diviser".