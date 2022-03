Guerre en Ukraine : Quelles sanctions pour les oligarques russes ?

Le sujet du jour. Depuis l'invasion russe en Ukraine, les proches et fidèles de Vladimir Poutine, installés en Europe et dans un certain nombre de pays, se retrouvent dans le viseur des sanctions occidentales. Accusés de financer l'état russe, ces chefs d'entreprises et hommes politiques appelés aussi oligarques, en paient aujourd'hui les frais. Saisie de biens, gel de leurs comptes bancaires… L'Union Européenne traque les noms de ces russes fortunés inscrits sur sa liste noire. Pourtant, ces sanctions sont encore jugées insuffisantes.

Pourquoi on en parle ? Le cas du milliardaire Roman Abramovitch, propriétaire du club de Chelsea, illustre le durcissement des sanctions financières à l'encontre de ces personnalités russes. Comment identifier ces individus ? Comment démontrer leurs avoirs ? Comment sont-ils traqués Outre-Manche ? Peut-on durcir les sanctions à leur encontre ? Que deviennent-ils et que font-ils ?



L'analyse. "Le but du jeu est de couper leurs liens avec l'Europe et la France, ça veut dire un gel des avoirs financiers. Les comptes en banque sont bloqués, les loyers qu'ils pourraient éventuellement percevoir sont bloqués, leurs parts dans les entreprises aussi. Il ne touche plus un centime d'Europe. Il y a une nouveauté, celle du gel des biens matériels. On parle de yachts, de villas sur la Côte d'Azur, de jets privés, d'œuvres d'art, de vignobles… Les oligarques restent propriétaires mais ne peuvent plus utiliser ou vendre leurs biens", explique Pierre Herbulot, journaliste au service économie de RTL.

