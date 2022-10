Vladimir Poutine : ce que l'on sait sur la fortune du président russe

C'est sans doute l'un des plus grands mystères de Russie : la fortune de Vladimir Poutine. Officiellement, le dirigeant russe ne vivrait que son salaire de chef de l'État, quelque 12.000 euros par mois. Il ne possèderait qu'un modeste appartement à Moscou, ainsi que quelques voitures. Mais la fortune présumée du maître du Kremlin serait en réalité colossale. Entre 40 à 200 milliards de dollars détenus en secret par des prête-noms de son entourage : de richissimes oligarques ou des amis d'enfance qui lui seraient restés fidèles.



"Parmi eux, il y a aussi des gens qui gèrent sa fortune", expliquait dans Focus, la spécialiste du monde russe Galia Ackermran. "Parce ce que l'on dit (mais bien sûr, il n'y a pas de preuve. Je ne sais pas sur quoi c'est basé), que Poutine possèderait 100 milliards de dollars, qu'il est l'un des hommes les plus riches de la planète. Mais bien sûr, il est plus ou moins impossible de trouver les comptes de Poutine. Peut-être même qu'il y en a pas. Parce que c'est son neveu, c'est son ami, c'est untel qui détiennent ces sommes".

En juin 2022, un consortium de journalistes indépendants (OCCRP) est parvenu à identifier un lien entre 86 sociétés détenant au total pour quatre milliards et demi de dollars de biens immobiliers, yachts, jets privés et avoirs financiers. Un pactole présumé appartenir à Vladimir Poutine et à son entourage, même si nom ne figure nul part.

Un enrichissement depuis les années 1990

Sauf qu'en coulisses, cette somme ne représenterait qu'une infime partie du patrimoine du maître du Kremlin. En 2012, un ancien député de la Douma révélait que le dirigeant russe possédait en fait 20 maisons, 15 hélicoptères et des dizaines de montres de luxe dont une valant près de 400.000 euros.

Une fortune accumulée de longue date par lui et ses proches. "Il commence à amasser cette fortune dans les années 90, à la chute de l'U.R.S.S", expliquait en février 2022 Émilie Baujard sur RTL : "Il monte un système de rétrocommissions sur le programme Matières premières contre nourriture. Puis, selon ses opposants, il bâtit tout un système de corruption qui perdure encore aujourd'hui".

Un "nouveau Versailles"

Dernière révélation en date. En janvier 2021, avant son emprisonnement, Alexeï Navalny publie une vidéo de prés de deux heures démontrant comment ce système de corruption a permis à Poutine de faire construire un palace sur les bords de la mer noire.

"C'est le nouveau bâtiment d'habitation privé le plus grand de Russie, selon les documents officiels", assure l'opposant. Il fait 17.000 mètres carrés. Il n'y a rien de comparable en Russie et c'est un peu un nouveau château de Versailles, un palais d'hiver. Et c'est en tout cas un endroit royal". Un nouveau Versailles, estimé a près d'un milliard d'euros, et qui officiellement, appartient à un ami de longue date de Vladimir Poutine.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info