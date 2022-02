Crise en Ukraine : que sait-on de la fortune de Vladimir Poutine ?

Au moment où le ballet diplomatique s'intensifie entre les européens et la Russie, Vladimir Poutine met son yacht à l'abri. Il a quitté l'Allemagne en début de semaine pour jeter l'ancre mardi dans l'enclave russe de Kalinigrad dans la Baltique. Le président russe anticiperait-il de nouvelles sanctions financières contre lui? C'est en tout cas la question qu'on peut se poser.

Bloquer les avoirs des chefs d'Etat c'est une sanction économique assez fréquente. Mais que sait-on de la fortune de Vladimir Poutine ? Et bien officiellement pas grand-chose. Si on en croit Vladimir Poutine, il vit de son salaire de chef de l'Etat 12.000 euros par mois, il possède un modeste appartement à Moscou et quelques voitures.



Voilà pour ce qu'il dévoile au peuple russe. Mais en coulisses, sa fortune serait estimée entre 40 à 200 milliards de dollars par ses opposants. Une fortune colossale qui a commencé à être révélée en 2012 quand un ex-député dévoile que Vladmir Poutine possède en fait 20 maisons, 15 hélicoptères et des dizaines de montres de luxe dont la plus chère avoisine les 400.000 euros.

Comment a-t-il amassé cette fortune ?

Il commence à amasser sa fortune dans les années 1990 à la chute de l'URSS. Il monte un système de rétro-commission sur le programme matières premières contre nourriture. Puis, selon ses opposants, il a bâti tout un système de corruption qui perdure encore aujourd'hui.

La dernière grande révélation est arrivée il y a un an, en janvier 2021 par Alexeï Navalny, aujourd'hui emprisonné, dans une vidéo. "J'ai vraiment voulu comprendre comment un vulgaire officier soviétique a pu devenir un fou obsédé par l'argent et le luxe, capable de détruire son pays et même de tuer au nom de sa quête de richesses"



Pendant près de deux heures, Alexai Navalny démontre comment la corruption, les pots de vin ont permis à Poutine de faire construire un palace sur les bords de la mer noire. "C'est le bâtiment d'habitation privé le plus grand de Russie, selon les documents officiels, il fait 17.000 mètres carré. Il n'y a rien de comparable en Russie (...) C'est un peu un nouveau château de Versailles, un palais d'hiver. C'est en tout cas un endroit royal".

Que répond Poutine à ces accusations?

Il nie et explique que toutes ces propriétés ne sont pas à son nom. Ce qui est vrai. La plupart des biens sont en fait gérés par des proches par le biais de sociétés-écrans ou de fondations. Des prête-noms qui permettent au président russe d'alimenter le mystère autour de sa fortune.