VIDÉO - Vietnam : un livreur sauve une fillette tombée du 12e étage d'un immeuble

publié le 04/03/2021 à 19:22

Une petite fille miraculée et un nouveau "Super-Manh" pour le Vietnam. Dimanche 28 février, une résidente d'un immeuble a filmé une scène spectaculaire : une fillette, âgée de deux ans, a fait une chute du 12e étage d'un bâtiment situé à Hanoï, rapporte Asianet News, comme l'ont repéré nos confrères de Ouest France. Elle a été sauvée par Nguyen Ngoc Manh, un livreur de 31 ans, devenu un héros national.

Alerté par les cris des voisins, impuissants devant cette petite fille seule et accrochée à un balcon, l'homme a escaladé "un toit glissant d'un bâtiment à proximité" pour rattraper la fillette, qui s'en est sortie avec quelques blessures, détaille le journal Vietnam Times. Sur la vidéo, on voit le livreur qui peine à se stabiliser et qui tend les bras pour amortir la chute de la jeune victime.

Nguyen Ngoc Manh, un livreur de 31 ans, a sauvé un bébé d’une chute de 12 étages au Vietnam. Le jeune homme est devenu une star nationale : plusieurs dessins à son effigie on fait le tour du pays. (Unicanal) pic.twitter.com/pVSJo72SCO — medydialy (@medydialy) March 3, 2021

Une hanche luxée, un bras et une jambe cassés

"J'étais assis dans ma voiture et j'attendais de livrer des paquets à un client dans le bâtiment d'en face tout en entendant les hurlements d'un bébé", a expliqué Nguyen Ngoc Manh. "J'ai entendu quelqu'un crier à l'aide et j'ai sorti la tête de la voiture, poursuit-il, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu une fille sortir du balcon".

L'homme a alors "immédiatement sauté hors de la voiture" pour monter sur "le bâtiment voisin". "Je suis monté sur un toit de tuiles de deux mètres de haut pour chercher une position appropriée pour attraper la fillette", détaille celui qui est désormais appelé le "Super-Manh" au Vietnam.

La victime a été transportée à hôpital le plus proche : son pronostic vital n'est pas engagé, malgré plusieurs blessures. Les médecins ont constaté une hanche luxée, un bras et une jambe cassés. Le livreur a lui subi "une légère entorse".