publié le 29/01/2021 à 06:50

C'est un sauvetage qui relève quasiment du miracle. À Val d'Isère en Savoie, où le risque d'avalanche est particulièrement élevé, un randonneur en raquettes a été surpris jeudi 28 janvier par une coulée de neige. Il a passé plus de 2h30 enseveli avant d'être retrouvé. "C'est le système Wolfhound qui a permis aux militaires du PGHM de retrouver la victime", explique le lieutenant Alexandre Gréterre du PGHM, le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne de Savoie.

Ce système est "un petit appareil qui permet de retrouver les téléphones portables". "Ce n'est pas la première fois qu'on l'utilise. On l'utilise régulièrement sur des recherches de personnes, principalement en forêt, des gens qui sont égarés. Mais c'est la première fois qu'on retrouve quelqu'un, avec ce système-là, dans une avalanche", détaille le militaire.

Pour les gendarmes, il s'agit là d'une "grande victoire pour le secours en montagne". Après avoir vu le coude de la victime dépasser, puis bouger, les secouristes ont vite creusé et ont trouvé le randonneur vivant. "Avec 2h30 d'attente, on peut qualifier ça de miracle", assure le lieutenant Gréterre. La victime avait pu se réfugier derrière un arbre pour se préserver et éviter les polytraumatismes.

