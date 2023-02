Séismes en Turquie et en Syrie : une vingtaine de combattants présumés de l'EI s'échappent de prison

La Turquie et la Syrie connaissent une situation dramatique après le déclenchement de plusieurs séismes ce lundi, dont l’un d'une magnitude de 7,8. Au total, ce tremblement de terre et ses répliques ont fait plus de 3.800 morts, dont plus de 1.440 en Syrie, selon un bilan encore provisoire. Cette catastrophe naturelle a aussi permis à une vingtaine de combattants présumés du groupe État islamique (EI) de s’évader d'une prison syrienne lors d'une mutinerie.

Les prisonniers se sont évadés de la prison militaire de Rajo, située près de la frontière turque au nord-ouest de la Syrie. Elle compte quelque 2.000 détenus, dont environ 1.300 soupçonnés d'avoir combattu pour l'EI et héberge aussi des combattants kurdes.

Une source au sein de l’établissement pénitentiaire a expliqué à l’AFP qu’à "la suite du tremblement de terre, qui a affecté Rajo, les détenus ont lancé une mutinerie et ont pris le contrôle de certaines parties de la prison. Environ vingt prisonniers se sont évadés et on pense qu'il s'agit de membres de l'EI", a ajouté cette source, qui n'a pas souhaité être identifiée. Située en zone rebelle, la prison de Rajo est contrôlée par des forces pro-turques.



RTL, relaie l'appel de la Fondation de France qui lance un appel aux dons pour apporter une aide d'urgence. 100.000 € ont déjà été mobilisés. Si vous souhaitez venir en aide aux victimes, aux familles, vous pouvez donner vous rendre sur le site de la Fondation de France.

