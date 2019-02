publié le 17/02/2019 à 17:41

Phénomène étrange en Russie. De la neige noire a recouvert trois villes du sud de la Sibérie, Kisseliovsk, Leninsk-Kouznetski, Prokopievsk dans la région minière, Kemerovo. Depuis le vendredi 15 février, les habitants inquiets postent des photos impressionnantes sur les réseaux. Le quotidien Siberian Times a posté plusieurs photos montrant des voitures entièrement recouverte d'une couche de neige noire, mais aussi sur les trottoirs de la ville et les bâtiments.



Dans un premier temps, le gouverneur adjoint en charge de l'Environnement, Andrei Panov, a lui mis en cause les chauffages au charbon ainsi que les pots d'échappement des voitures. Mais le directeur d'une usine de charbon a reconnu qu'un mécanisme de protection ne fonctionnait plus dans son usine. La poussière de charbon s'échappe dans l'atmosphère ce qui pourrait expliquer ce phénomène impressionnant et inquiétant.

Selon le Guardian, cette neige noire serait toxique car elle contiendrait des métaux lourds dangereux, comme de l'arsenic et du mercure.