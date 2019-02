publié le 05/02/2019 à 23:55

De fausses alertes à la bombe anonymes envoyées par courriel ont été adressées à plus de 200 centres commerciaux, écoles, établissements d'enseignement supérieur, centres d'affaires, hôpitaux et bâtiments administratifs à Moscou et dans sa région, selon les services d'urgence cités par l'agence de presse Ria Novosti.



En conséquence, plus de 50.000 personnes ont été évacuées mardi 5 février. Des évacuations ont également eu lieu à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville du pays, qui avait déjà fait l'objet de fausses alertes à la bombe similaires les jours précédents.

Aucun objet suspect n'a été trouvé à l'issue des fouilles ayant suivi ces évacuations.

D'après les autorités citées par les médias russes, ces alertes ont été envoyées par courrier électronique depuis l'étranger, notamment depuis l'Ukraine.

Déjà un précédent il y a plus d'un an

Fin 2017, la Russie avait déjà été touchée par une vague massive d'alertes à la bombe anonymes par téléphone, qui avaient semé la pagaille et entraîné l'évacuation, au total, de plus de deux millions de personnes. Aucune bombe n'avait été trouvée.



Si les pertes économiques sont difficiles à évacuer, plusieurs responsables des services de sécurité les ont estimées à plusieurs centaines de millions de roubles, soit plusieurs millions d'euros. Selon les services de sécurité russes, le FSB, les auteurs de ces appels étaient des citoyens russes se trouvant à l'étranger et disposant d'un réseau de complices en Russie.