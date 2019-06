publié le 06/06/2019 à 16:55

Fin mai en Russie, un pont de 56 tonnes et 23 mètres de large a été dérobé à Okytyabrsky, un village abandonné dans la région arctique de Mourmansk, près de la frontière avec la Finlande. Sur les images du média russe Life, on peut voir un pont coupé en deux avec toute la partie centrale manquante. Les journaux locaux précisent que l'infrastructure, enjambant la rivière Umba, était désaffectée.



Les enquêteurs ont tout de suite pensé à la piste du vol et ouvert une enquête pour retrouver les malfaiteurs. Pour le média d’État Rossiyskaya Gazeta, il aurait été commis par "des chasseurs de métaux" qui auraient fait tomber la structure du pont directement dans le fleuve afin de la transporter plus facilement. Une fois les métaux et la ferraille récupérés, ils les revendent. Une tonne peut se vendre pour environ 14.000 roubles, soit 190 euros.

Un tel vol n'étonne pas les autorités russes qui ont déjà été confrontées à ce type de délit. En 2008, la police avait traqué les voleurs d'un pont de 200 tonnes lors d'un raid nocturne. En 2018, un homme avait dérobé 275 tonnes de métal à lui tout seul, rapportait 20 Minutes.