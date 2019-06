publié le 05/06/2019 à 18:15

"Un soulagement". Ce sont les mots utilisés par Lexie Alford pour décrire ce qu'elle a ressenti une fois son extraordinaire voyage achevé. Cette Américaine de 21 ans est devenue le 31 mai dernier la plus jeune personne au monde à avoir parcouru les 196 états souverains de la planète.



La jeune femme a entamé son tour du monde sans le savoir quand elle était encore enfant. Ses parents dirigeaient une agence de voyage en Californie. Ainsi, grâce à eux, elle a visité ses 72 premiers pays. "Les voyages ont toujours fait partie de ma vie du plus loin que je m'en souvienne", explique-t-elle à Fox News. "Mes parents me sortaient de l'école et me plaçaient dans des études indépendantes pendant des semaines voire des mois chaque année", confie-t-elle.

C'est en octobre 2016, alors qu'elle n'a que 17 ans, qu'elle décide de visiter les 124 pays restants et de battre le record du monde du plus jeune voyageur à voir tous les pays du globe, jusqu'alors détenu par James Asquith, un Britannique de 24 ans. Sans sponsors, elle a elle-même financé son incroyable périple. "Je savais depuis longtemps qu'un jour je prendrais le temps de voyager. C'est pourquoi, depuis l'âge de 12 ans, j'ai accepté tous les emplois qui se sont présentés à moi", indique-t-elle.

Le Venezuela et le Pakistan parmi ses pays favoris

"L'un de mes endroits favoris est la cascade Salto Angel au Venezuela. J'ai aussi adoré le nord du Pakistan, la beauté naturelle des montagnes et la gentillesse des gens", se souvient-elle. Les six derniers mois de son voyage, Lexie Alford s'est "attelée à surmonter les obstacles qui l'empêchaient d'atteindre les endroits les moins accessibles du monde". Son aventure, la jeune femme l'achevée en Corée du Nord le 31 mai dernier.



Pour rentrer officiellement dans le Guinness Book et devenir la plus jeune personne à parcourir le monde, l'Américaine a dû fournir plus de 10.000 preuves, dans l'ordre chronologique.