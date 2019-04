publié le 17/04/2019 à 20:36

Comme annoncé, Renault a dévoilé une nouvelle voiture électrique sur le salon automobile de Shanghai, en Chine. C’est un petit SUV 5 places, d’à peine 4 mètres de long (3m73) et qui pourrait bien faire un carton. Son argument principal ? Son prix. Pas encore officiel, il devrait osciller entre 8.000 et 10.000 euros. À son bord, si l’on a l’habitude des Dacia, il y a des airs de famille. On dirait un bébé Duster. D’ailleurs, cette voiture est dans la ligne directe de la Kweed, vendue environ 4.000 euros en Inde.



Si son autonomie est annoncée à 270 kilomètres (norme NEDC), ce sera plutôt 250 kilomètres dans la vraie vie. Malgré ses batteries, la voiture est relativement légère et ne pèse que 921 kilos, ce qui la rend maniable. Elle se conduit comme un kart et absorbe tous les obstacles comme les nids de poule ou les dos d’âne avec facilité. Bref, du costaud !

À son volant, on oublie vite que c’est un véhicule électrique, même si le démarrage est tonique, avec la puissance tout de suite disponible. Certes, à son volant on ne risque pas trop d’être flashé puisque sa vitesse maximum est de 105 km/h, mais elle a vraiment du peps. Autre bon point : il n’y a pas 10.000 boutons inutiles : tout est simple et intuitif.

Une voiture dotée de nombreux équipements

Pas de superflu, la voiture est spartiate, il y a l’essentiel et on se retrouve en terrain connu, celui de Dacia. Ce qui ne veut pas dire qu’elle est dénuée d’équipements, bien au contraire. Elle possède un écran tactile LCD de huit pouces, une connexion Wi-Fi 4G, tout comme de la reconnaissance vocale. Côté sécurité, un système de surveillance de la pression des pneus et une caméra de recul.



Enfin, la Renault City K-ZE se dote d'un capteur de particules fines : "Ce système de contrôle permet d'évaluer la qualité de l'air dans l'habitacle et de basculer automatiquement entre la circulation d'air intérieur et extérieur, pour un espace intérieur sain et rafraîchissant", explique Renault.



Pour l’instant, elle est réservée à certains marchés comme la Chine, ou l’Inde. Toutefois, Renault ne s’interdit pas un lancement en Europe et notamment en France. Avec cette voiture, le constructeur français pourrait donc nous refaire le coup de Dacia, au départ promise uniquement aux marchés émergents et qui est aujourd’hui la quatrième marque la plus vendue en France.



Des études sont menées et en France, en y ajoutant les normes européennes, elle pourrait être proposée à 12.000 euros, soit deux fois moins cher qu’une Zoé. Vont-ils se laisser tenter ? Pas chère, simple et robuste : elle a vraiment tous les atouts pour faire un carton.