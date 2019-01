La Dacia Sandero, voiture préférée des particuliers

publié le 06/01/2019 à 19:37

Dacia enchaîne les records de vente. À tel point que Dacia vient tout juste de doubler Volkswagen en France et devient la quatrième marque la plus achetée.



On a tous en tête cette pub, pour l'un des modèles stars de Dacia le Duster, le SUV de la marque, qui fait un carton dans les ventes. Tout comme la petite Sandero qui signe même l'exploit d'être la voiture la plus vendue en France auprès des particuliers pour la deuxième année consécutive.

Même si la Clio, truste la première place du podium, et cela depuis 2012, devant la Peugeot 208, elle n'est pas la voiture préférée des particuliers. En effet, elle est principalement achetée par des entreprises et des loueurs. En revanche la petite Sandero, elle, est achetée à près de 90% par des particuliers. Plus de 70.000 modèles vendus l'an dernier.

Comment expliquer ce succès ?

Mais alors, comment expliquer un tel succès ? Son rapport qualité-prix. Particulièrement abordable, cette compacte démarre à 7.990 euros avec le petit moteur essence 1.0 de 75 chevaux, soit l’un des tarifs les plus bas du marché. Le diesel lui s'affiche à partir de 11.450 euros.



Renault a progressivement gommé le côté low-cost de la Sandero, au moins esthétiquement. Avec notamment des phares à LED pour la Stepway, qui est la version baroudeuse. Et puis peu d'électronique. Simple, robuste, pas cher... Voilà les raisons principales du succès.

Quelle stratégie pour Dacia ?

Pourtant, depuis le lancement de la première Logan, Dacia n'a jamais dévié de sa stratégie : vendre des voitures à prix attractifs, fiables, robustes, sans bling-bling. Avec des coûts de production bas, dans des pays où le coût de la main d'oeuvre est moins élevé.



Pour l'Europe elles sont fabriquées en Roumanie, au Maroc... Tous les véhicules reposent sur la même plate-forme, celle de la Logan avec au moins la moitié de composants communs. Autre source d'économies, une durée de vie des modèles supérieure à la moyenne : un peu plus de 7 ans, contre 5 à 6 ans pour les autres en moyenne.