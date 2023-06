VIDÉO - Pourquoi des milliers de poissons ont-ils été retrouvés morts sur les plages du Texas ?

Des milliers de poissons, des bancs entiers échoués, telle est la triste image des plages du Golf du Texas qui nous est parvenue lundi 12 juin. Les responsables du parc du comté du Quintana Beach ont filmé la scène.

Le phénomène déjà "pas si rare" selon les autorités risquerait de se reproduire de plus en plus souvent avec le réchauffement climatique. Ces poissons, de l'espèce Menhaden selon la National Oceanic and Atmospheric Administration, ne seraient donc pas les derniers à périr de la sorte.

Du fait des fortes chaleurs des jours précédents, la température des eaux a fortement augmenté. Le taux d'oxygène de l'eau a ainsi diminué puisqu'il est moins présent dans l'eau chaude que dans l'eau froide. Il faut ajouter à ceci la couverture nuageuse qui n'a pas permis aux micro-organismes créant l'oxygène par photosynthèse d'en produire pleinement, comme le souligne Le Parisien. Les poissons sont alors devenus prisonniers des eaux peu profondes de la côte et ont fini par mourir d'hypoxie (manque d'oxygène).

Comment ne pas faire le lien avec le réchauffement climatique ? La température des mers et océans pourrait augmenter d'environ 1,5 °C d'ici 2100 selon le dernier rapport du GIEC et les bancs de poissons échoués ne serait plus qu'un phénomène texan exceptionnel mais un évènement régulier dans plusieurs endroits du globe.

