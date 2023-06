INVITÉ RTL - "Nous allons vers 60 jours de canicules extrêmes par an" dans le sud de la France, alerte Pascal Canfin

195.000 vies. D'après, le rapport de l'Agence européenne de l'environnement publié ce mercredi 14 juin, les phénomènes météorologiques extrêmes ont été responsables de la mort de près de 200.000 personnes et ont coûté 560 milliards d'euros en Europe depuis 1980, et pourraient désormais entraîner "60 jours de canicules extrêmes par an" dans le sud de l'Europe et en France.

Invité de RTL, l'ancien ministre et président de la Commission environnement du Parlement européen, Pascal Canfin, estime que "nous nous apprêtons probablement à revivre cette année" de nouvelles conséquences dramatiques du réchauffement climatique. Des milliers de scientifiques corrèlent ces phénomènes extrêmes au réchauffement climatique, mais le député européen estime qu'il faut regarder vers l'avenir. "J'aimerais vous dire que tout va bien. Malheureusement, ce n'est pas vrai et donc il va falloir nous adapter", souligne-t-il.



Le rapport de l'Agence européenne de l'environnement va également dans ce sens et indique, par exemple, que 60 jours de canicules par an sont attendus dans le sud de l'Europe et dans le sud de la France. "Ce sont des choses qui vont avoir des conséquences aussi sur nos rendements agricoles et je crois qu'il faut qu'on en prenne maintenant vraiment conscience", ajoute l'eurodéputé Pascal Canfin.

La France ne sera plus un pays tempéré. Pascal Canfin sur RTL le 14 juin 2023

Il estime que nous avons collectivement pris trop de temps à prendre conscience de l'accélération de ce "choc climatique" et de ses conséquences dévastatrices. "Je pense que très peu de Français savent que lorsque l'on dit en moyenne deux degrés de réchauffement climatique comme étant le seuil maximum que nous nous sommes engagés à respecter à Paris, c'est la moyenne mondiale".

À l'échelle de l'Europe et de la France, selon ce spécialiste du climat, cela signifie que "le réchauffement climatique en France et en Europe est le double. Ça va deux fois plus vite que la moyenne mondiale, donc on est parmi les plus exposés". Ainsi, des températures extrêmes pourraient bien apparaître sur le territoire.



"La France ne sera plus un pays tempéré" selon le président de la Commission environnement du Parlement européen, qui estime que le climat de toute la partie sud de la France va se rapprocher du climat du sud de l'Espagne et le climat espagnol va "se rapprocher du climat du Sahara", menaçant 70% du territoire espagnol de désertification".

