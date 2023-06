Climat : Jean-Marc Jancovici vous donne ses solutions pour préserver nos oiseaux

En ce qui concerne les oiseaux, on va parler d'une pollution de leur environnement et en l'occurrence, cela provient de l'utilisation essentiellement des phytosanitaires. À l'avenir, il va également y avoir le sujet du réchauffement climatique qui va modifier les habitats et les proies des oiseaux. Mais là, ce qui conduit essentiellement les effectifs des oiseaux, en particulier agricoles, à baisser, c'est qu'ils trouvent moins à manger. Les oiseaux agricoles mangent typiquement des insectes. Sauf qu'à partir du moment où on utilise des phytosanitaires et en particulier des insecticides qui sont là pour tuer les insectes, il y a moins d'insectes à manger.

Si on veut les sauver, il faut qu'on leur redonne à manger. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on accepte des modes de protection des cultures ou des modes d'agriculture qui vont laisser vivre un nombre plus important d'insectes, de telle sorte que les oiseaux auront à manger. Mais si on a un nombre plus important d'insectes, ça veut dire qu'il y a un peu moins pour nous. Ça veut dire qu'il faut qu'on accepte une petite baisse de rendement des cultures. Et ça, ça veut dire très concrètement qu'il y a un certain nombre de produits pour lesquels il faut qu'on accepte d'augmenter les prix. Il ne s'agit pas d'augmenter nécessairement les prix pour le consommateur à l'arrivée, mais il s'agit nécessairement d'augmenter les prix en sortie d'exploitation.



Comment s'en sortir ?

Une manière de s'en sortir, c'est d'essayer d'aller se fournir un peu plus souvent en produits provenant directement de l'exploitation et un peu moins souvent en produits qui sont passés par l'agro-alimentaire, la distribution, etc, parce que ça rajoute des marges et des coûts, c'est normal.



L'autre solution, c'est de manger un peu moins de viande puisqu'une bonne partie de la production végétale sert à nourrir des animaux. Par exemple, dans une prairie où il y a des vaches, vous n'avez pas besoin de passer des phytosanitaires tout le temps alors que dans des champs de céréales où, vous allez utiliser les céréales pour nourrir des vaches hors sol, vous allez en avoir besoin de beaucoup plus. Donc il y a des pratiques agricoles qui modifient la pression qu'on peut exercer sur la biodiversité et en particulier sur les oiseaux. On ne pourra pas sauver la biodiversité et en particulier la biodiversité agricole, sans que le consommateur ne s'interroge sur ce qu'il consomme.

