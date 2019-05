VIDÉO - Le tunnel sous la Manche fête ses 25 ans

publié le 06/05/2019 à 18:19

Rallier Paris à Londres en train en à peine 2 heures, cela n'a rien d'étonnant. Pourtant, le fameux tunnel sous la Manche a longtemps été un rêve difficile à réaliser. Les premiers coups de pioche remontent même au XIXe siècle. Une histoire riche en rebondissements jusqu'à son inauguration, le 6 mai 1995, il y a 25 ans.



C'est sous l'impulsion de François Mitterrand que les grands travaux démarrent réellement. 12.000 personnes vont travailler sur le chantier du siècle. Robert Joly, entrepreneur local, se rappelle avoir cassé 18 de ses 20 mini-pelles lors de la construction.

"Parfois, il y avait une poche d'eau qui tombait, et là, on n'avait plus de batterie, plus d'électricité, plus rien du tout", s'amuse-t-il. "Les chenilles [des mini-pelles], pareil, elles ne tenaient pas pendant quatre mois".

50 km dont 37 sous l'eau

Au bout de 5 ans, le 1er décembre 1992, Français et Anglais se rejoignent enfin sous la Manche. Graham Fag, côté britannique, et Philippe Cozette côté français, font tomber les dernières pierres. "Graham Fag me dit, en Français : 'Bonjour mon ami'. Moi je lui dis en Anglais : 'Welcome to France'", se remémore Philippe Cozette.



L'inauguration a lieu le 6 mai 1994, en présence de la reine d’Angleterre, Elisabeth II. En 25 ans, 430 millions de passagers ont transité via le tunnel, long de près de 50 km dont 37 sous l'eau, à près de 40 m de profondeur. Coût total : 15 milliards d'euros.



Au fil du temps, l'entreprise Eurotunnel a résisté aux crises économiques et est aujourd'hui rentable. Les dirigeants l'affirment : le tunnel sous la Manche restera le trait d'union entre la France et le Royaume-Uni. Le Brexit ne devrait rien changer.