publié le 05/05/2019 à 10:00

Le 6 mai 1994 était inauguré le tunnel sous la Manche. Lundi, le mythique tunnel ferroviaire reliant l'Angleterre et le nord de la France fêtera ses 25 ans, un quart de siècle ! "C'est à la fois très loin et très près puisqu'on est en plein dans l'actualité", nous explique Jacques Gounon, patron d'Eurotunnel, la société exploitante.





"25 ans après, c'est toujours le plus long tunnel sous-marin au monde. Et il est utilisé par des millions de voitures et de camions, c'est extraordinaire", souligne-t-il. Un exploit, une prouesse, réalisée par 12.000 ingénieurs, techniciens et ouvriers. Ce tronçon ferroviaire, de 500 kilomètres de long, est le tronçon le plus fréquenté de la planète.

"On va jusqu'à 400 trains par jour et nuit, ce qui est l'équivalent aux heures de pointe, d'un métro parisien, c'est-à-dire un train toutes les 2 ou 3 minutes", détail Jacques Gounon. "Sur un an, tout mode confondu, c'est 22 millions de personnes qui transitent dans le tunnel", poursuit-il.

La question du Brexit

Pour le futur, le patron d'Eurotunnel veut "continuer à être un lien vital entre la France et la Grande-Bretagne, quelque soit son statut politique vis-à-vis de l'Europe des 27" et créer une "autoroute continue" en réduisant l'intervalle entre deux trains.



Selon Jacques Gounon, la question du Brexit "n'est pas une inquiétude. C'est un changement c'est évident. Les contrôles de frontières pour les marchandises seront différents, mais pour les passagers ça ne changera rien. On sait répondre techniquement au sujet", assure-t-il confiant.