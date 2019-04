publié le 19/04/2019 à 21:36

Il est déjà surnommé "le magot de Hambleden". Cette découverte est la plus grande collection d'or et d'argent faite au Royaume-Uni depuis une décennie. Un trésor évalué à 150.000 livres sterling, soit 173.000 euros, déterré dans un champ au milieu de nulle part, dans le Buckinghamshire, au centre de l'Angleterre, près du village de Hambleden.



Cette trouvaille datant du XIVe siècle a été faite à l'aide de détecteurs de métaux, par quatre chasseurs de trésors en herbe, selon l'agence de presse britannique SWNS. Ce jour-là Andrew Winter, 38 ans, Tobiasz et Mateusz Nowak, 30 et 33 ans, et Dariusz Fijalkowski, 44 ans participent à un concours organisé pour les amateurs de détecteurs de métaux.

Après une heure passée à prospecter le champ, l'appareil d'Andrew, cariste de profession, émet soudainement un son. Il ne sait pas encore ce qui l'attend lorsqu'il se met à creuser. Une première pièce en argent est déterrée puis une seconde. Ses amis le rejoignent et se mettent à explorer les environs. Tobiasz, Mateusz et Dariusz tombent tour à tour sur quatre autres pièces.

"Ma machine était comme un aspirateur"

Les règles de la compétition se rappellent alors à eux : toute découverte de plus de trois pièces est de fait considérée comme un "trésor", ce qui signifie qu’elle doit être déclarée aux organisateurs. Le champ est alors évacué et marqué. Leurs détecteurs ne cessent alors de sonner.



"Cela semblait irréel. Après avoir trouvé le magot, puis nettoyé la zone, nous avons dû étendre les recherches deux fois, car nous en trouvions tellement", confie Mateusz, homme d'entretien dans un hôpital. "Nous avons juste continué à trouver, trouver, trouver et creuser et creuser et creuser. Ma machine était comme un aspirateur", raconte de son côté Andrew.



Les fouilles se poursuivront quatre jours durant. La nuit, les quatre chasseurs de trésors dorment dans une tente près du chantier pour empêcher d'éventuels vols.

11.500 euros la pièce en or

Au final, ils sortiront de terre 545 pièces en argent, datant de l'époque des rois Edward I et II (1272-1327), et 12 pièces en or remontant au temps d'Edward III (mort en 1377). Ce trésor aurait été caché à cet endroit par une personne riche il y a plus de 600 ans.



En attendant d'être estimé par des experts, le butin est conservé dans un musée local. Une fois évaluées, ces pièces, dont celles en or vaudraient 11.500 euros l'unité, seront vendues aux enchères. La somme sera ensuite repartie entre nos quatre chasseurs amateurs et le propriétaire du terrain.