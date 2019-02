publié le 08/02/2019 à 17:04

En Italie, le démantèlement du pont de Gênes, qui s'était en partie effondré en août 2018, a débuté dans la matinée, ce vendredi 8 février. Plus de 6 mois après son effondrement, qui avait fait 43 morts dont quatre enfants, des engins et des vérins ont commencé un long travail de démolition. Le démantèlement complet devrait durer au moins six mois.



Les vérins, qui devront sécuriser la descente, 48 mètres plus bas, des quelque 900 tonnes de cette portion de route, sont les mêmes que ceux utilisés pour redresser l'épave du Costa Concordia, le paquebot qui s'était échoué en 2012 tout près de l'île du Giglio en Toscane. Ce naufrage avait fait 32 morts.

L'opération de vendredi, encore symbolique eu égard à la taille de ce viaduc long de plus d'un kilomètre, permettra à la ville portuaire de Gênes d'entrevoir la perspective d'un retour à la normale.

À Rome, le ministère de l'Économie a annoncé jeudi soir le déblocage de 60 millions d'euros pour la reconstruction, dont le gouvernement entend cependant présenter ensuite la facture au concessionnaire de l'autoroute, la société Autostrade per l'Italia (Aspi). Le pont Morandi, baptisé ainsi du nom de l'architecte qui l'a conçu dans les années 1960, est un des principaux axes de circulation à Gênes, grand port du nord-ouest de l'Italie.

Le futur pont doit être achevé en 2020

Ce démantèlement est la première étape avant la reconstruction du viaduc sous la direction du célèbre architecte génois, Renzo Piano. L'infrastructure aura la forme d'un bateau et coûtera plus de 200 millions d'euros. Il devrait être achevé et ouvert à la circulation en avril 2020.