VIDÉO - Investiture de Joe Biden : Jennifer Lopez lance "Justice pour tous !"

WATCH: Jennifer Lopez sings ‘This Land Is Your Land’ for Biden inauguration

publié le 20/01/2021 à 18:25

Elle est apparue toute vêtue de blanc, escortée par un membre de la marine américaine. La chanteuse Jennifer Lopez s'est emparée du micro lors de l'investiture du 46ème président des États-Unis Joe Biden et de sa vice-présidente Kamala Harris pour interpréter le titre This Land Is Your Land (Woody Guthrie, 1940). Une prestation qu'elle a ponctué d'un message en espagnol appelant à l'unité, à la liberté et à la justice.

"Una nacion bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos !" s'est elle exclamée à la fin de sa performance. Il s'agit de la version espagnole du serment d'allégeance au drapeau des États-Unis, traduite en français par "Une nation unie sous l'autorité de Dieu, indivisible, avec la liberté et la justice pour tous".

Le message, qui n'est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux, apparaît comme un symbole fort en ce jour de fin de présidence pour Donald Trump. Ce dernier n'a cessé d'être accusé d'attiser les divisions du pays, notamment en multipliant les attaques racistes contre les personnes d'origine latino-américaines. Il avait aussi promis de construire un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, mesure à laquelle Joe Biden prévoit rapidement de mettre un terme.