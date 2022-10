VIDÉO - Indonésie : le dôme d'une mosquée de Jakarta s'écroule, ravagé par les flammes

Le dôme de la grande mosquée du Centre islamique de Jakarta, capitale de l'Indonésie, s'est effondré à la suite de la déclaration d'un important incendie. La police locale a précisé que l'impressionnant accident n'avait pas fait de victime.

L'ouvrage était actuellement en pleine rénovation. Et plusieurs ouvriers étaient notamment présents sur le site lorsque les flammes se sont déclarées sur les murs de la mosquée et que le dôme s'est ensuite écroulé, créant un important nuage de fumée dans le nord de Jakarta.

"Nous avons discuté de la possibilité de continuer la rénovation (...) et le plus important est que nous puissions utiliser la mosquée bientôt", a indiqué le gouverneur de la capitale indonésienne. L'incendie, nécessitant plusieurs heures pour être arrêté, va faire l'objet d'une enquête afin d'en déterminer les causes. Quatre ouvriers, chargés de la rénovation du dôme, ont été emmenés par les forces de l'ordre pour être interrogés.

