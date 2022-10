"The Crown" (Netflix) : la bande annonce de la saison 5 dévoilée

La nouvelle saison de "The Crown" sortira le 9 novembre.

"Une nouvelle ère s’ouvre dans la Grande-Bretagne des années 1990." Deux mois après le décès de la reine Elizabeth II, la saison 5 de The Crown va dévoiler une nouvelle partie de sa vie. Netflix a annoncé sa sortie pour le 9 novembre 2022, la bande-annonce en français a été diffusée ce jeudi 20 octobre.

Les nouveaux épisodes, synonymes de crise au sein de la famille royale, retraceront la période de l'accession au pouvoir de John Major jusqu'à la disparition tragique de Lady Diana. On y suivra notamment les scandales, la relation complexe entre le prince Charles et sa mère, due notamment à l'échec de son mariage avec Diana et le désarroi de cette dernière.

La saison 5 accueille un tout nouveau casting : la reine sera interprétée par Imelda Staunton, Lady Diana sera jouée par Elizabeth Debicki, quand Dominic West endossera le rôle du prince Charles.

Mais elle ne fait pas l'unanimité. Biographes de la famille royale et commentateurs accusent les producteurs de comporter de multiples erreurs et de nuire à la réputation de Charles, rapporte le Huffington Post.

