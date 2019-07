publié le 20/07/2019 à 17:55

"Spider-man" s'appelle Jermaine et il vit à Philadelphie. Ce surnom, décerné par les médias locaux, cet homme de trente-cinq ans le doit à l'incroyable exploit qu'il a réalisé le 18 juillet en descendant à mains nues la façade d'un immeuble de dix-neuf étages, du quinzième jusqu'au sol.

Sur les images capturées par les hélicoptères des chaînes de télévision américaines, l'opération réalisée en moins de trois minutes semble même ne pas lui poser trop de difficultés, l'homme s'aidant des clôtures grillagées reliant les balcons entre eux pour réaliser sa formidable descente.

Si Jermaine a descendu plus de soixante mètres sous les projecteurs de la police c'est qu'en raison de l'incendie qui venait de s'y déclarer, les escaliers et la porte d'entrée de l'immeuble n'étaient plus accessibles. Le jeune homme venait en fait de réaliser le trajet inverse quelques instants plus tôt pour aller s'enquérir de l'état de sa mère de 65 ans, alitée, au quinzième étage.

Il descend un immeuble de 19 étages à mains nues pour échapper à un incendie. pic.twitter.com/HS6Jfw5t3w — Philippe Corbé (@PhilippeCorbe) 19 juillet 2019

Aller-retour pour venir en aide à sa mère

Dans une interview accordée à la chaîne ABC, il explique que dès qu'il a appris qu'un incendie était en cours dans l'immeuble où réside sa mère, il se rue jusqu'au bâtiment mais des policiers en interdisent l'entrée : "ils m'ont dit qu'ils ne me laisseraient pas passer. Je ne pouvais alors m'en remettre qu'à moi même car je ne connais pas de limites quand il s'agit de la sécurité de ma mère. Elle n'est pas capable de sortir de son lit, donc s'il y a un feu elle a besoin d'être aidée".

Celui qui a un temps été couvreur s'amuse même de ses talents d'alpiniste urbain : "enfants nous avions l'habitude d'escalader les balcons, heureusement que j'ai eu cet entraînement" !

L'incendie a pu être éteint et selon ABC, la plupart des habitants de l'immeuble s'en sont sortis indemnes, sept personnes dont trois pompier ayant été hospitalisés suite à l'inhalation de fumées.