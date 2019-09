publié le 06/09/2019 à 15:31

Un client surprise a pris ses aises dans un hôtel du Montana, au nord-ouest des États-Unis. Un ours qui a profité d'une fenêtre ouverte pour faire une sieste dans le lavabo d'une chambre du Big Sky hotel. Confortablement installé, il ne semblait pas montrer la moindre volonté de quitter les lieux, qui ont tout de même subi pour 500 dollars de dégâts (450 euros) dans cette péripétie.

À peine âgé d'un an, ce jeune ours noir a en tout cas beaucoup attiré l'attention des clients et du personnel de l'établissement, qui a partagé photos et vidéo de la scène sur les réseaux sociaux.

L'animal a été endormi puis délogé par des agents du département de la faune et de la flore. Il doit être relâché dans la nature. C'est "une excellente occasion pour les gens d’en apprendre un peu plus sur la gestion de la faune", souligne l'hôtel américain.