publié le 28/08/2019 à 16:08

Pour la première fois, Zara a choisi un mannequin "rond" pour son site internet. Si l'intention semblait bonne au départ, elle a provoqué l'indignation sur les réseaux sociaux. La raison ? Le mannequin grande taille fait en réalité un 40/42, comme la majorité des Françaises...

"Merci Zara de m'avoir choisie comme premier mannequin avec des formes pour votre site", a annoncé Jill Kortleve, modèle néerlandais âgée de 25 ans, sur son compte Instagram le 15 août dernier.

L'annonce a agacé de nombreux internautes, puisque selon plusieurs agences de mannequins le tour de hanche de la jeune femme oscille entre 105 et 107 centimètres, ce qui correspond à un 40/42, soit "les taille commerciale la plus observée chez les femmes" selon l'Institut Français du Textile et de l'Habillement.

Sur Twitter, nombreux sont ceux qui jugent que la marque espagnole n'a pas pensé à la majorité des femmes qui font cette taille. La marque de prêt-à-porter n'avait pas communiqué sur son nouveau mannequin, et n'a pas, pour l'instant, commenté la polémique.

Je viens de lire que cette femme est le premier mannequin plus-size de l’histoire d’une marque méga-connue de prêt-à-porter, alors du coup je me demande si on cherche pas tout simplement a toutes nous rendre dingues et être sûrs qu’on se déteste bien. pic.twitter.com/L2Dp0wVjYC — Pélénope Bagieu (@PenelopeB) August 27, 2019