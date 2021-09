VIDÉO - États-Unis : touché par une balle, un arbitre de baseball s'effondre

Le métier d'arbitre n'est pas de tout repos. Ce mercredi 15 septembre, les Mets de New York affrontaient les Cardinals de Saint-Louis pour un match de Major League Baseball (MLB). La rencontre bat son plein jusqu' à ce qu'un des arbitres reçoive une balle perdue en pleine figure.

Juste après le coup de batte du joueur new yorkais, un joueur des Cardinals, Edmund Sosa, réceptionne la balle et la renvoie immédiatement vers son coéquipier. La passe est ratée, elle finit finalement sur l'arbitre, Junior Valentine. Elle arrive avec une telle puissance sur sa tête qu'il s'effondre sur le champ.

Plus de peur que de mal pour Junior Valentine qui se relève quelques secondes plus tard et continue d'arbitrer le match, le visage légèrement ensanglanté. "Il a été examiné et n'a pas d'os cassé", a déclaré son chef d'équipe à nos confrères de TMZ. "Le sang a semblé s'arrêter assez rapidement, heureusement, et il était catégorique sur le fait qu'il allait bien".