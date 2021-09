Comment augmenter vos chances de survivre à un crash d'avion

L'avion reste le moyen de transport le plus sûr du monde puisqu'un accident se produit tous les 1.200.000 vols. On a calculé que statistiquement un passager devrait prendre l'avion tous les jours pendant 123.000 ans avant de mourir dans un crash. Et si ça lui arrivait, même pas sûr qu’il y reste puisque même sur les crashs mortels, le taux de survie des passagers est d’environ 60% !

Mais pour avoir la chance au cas où d'être dans ce pourcentage de survivants, il y a quand même quelques petites choses à faire quand vous prenez l'avion. Déjà vous habillez d'une certaine façon. Contrairement à ce qu’on croit, la majorité des décès n'est pas due à l'impact du crash mais à ce qui se passe après, les incendies.

Il est donc recommandé de prendre l’avion avec des vêtements en coton, nettement moins inflammables que les matières synthétiques genre nylon polyester. Et évidemment manches longues et pantalons qui sont des protections supplémentaires. Ainsi que baskets qui protègent les pieds et permettent d’évacuer vite, on a généralement moins de 90 secondes. De toute façon les talons hauts sont interdits sur les toboggans d'évacuation à cause du risque de crevaison.

Mais ce n'est pas tout, il faut surtout bien choisir son siège : si le milieu de l’avion est sa partie la plus solide, c’est là que se trouvent les réservoirs de kérosène. Vous risquez donc de brûler très vite. En fait, la meilleure place c’est derrière les ailes et proche d’une sortie de secours.

Une étude effectuée sur 20 crashs aériens a démontré que les passagers assis à l’arrière avaient 69% de chances de survivre. Contre 49 pour ceux à l’avant. Finalement la 1ère classe, c’est bien pour le champagne, moins pour la sécurité !

