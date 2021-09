Après deux ans et demi d'absence en raison de la crise sanitaire, le mythique gala du Metropolitan Museum of Art (Met) faisait son grand retour à New York, lundi 13 septembre. Au total, plus de 400 acteurs, musiciens, mannequins, sportifs ou stars des réseaux sociaux étaient présents, dans des tenues toujours plus extravagantes les unes que les autres.

Quasiment personne n'était masqué pour se pavaner sur le tapis couleur crème. Mais pour se montrer à l'une des soirées les plus courues de la planète, il fallait quand même être vacciné ou présenter un test négatif. Et payer 35.000 dollars son droit d'entrée.

Sharon Stone, Justin Bieber, Kim Kardashian, Megan Rapinoe, Venus Williams, Gigi Hadid, Diane Kruger, Erykah Badu, Jennifer Lopez, Rihanna Kendall Jenner, Taylor Hill, Hailey Rhode Baldwin, Kid Cudi, Frank Ocean et même ... la Française Isabelle Huppert étaient de la partie. Au cœur de Manhattan, le Met n'avait pas vu autant de stars mondiales depuis mai 2019.

Rihanna et son compagnon, le rappeur ASAP Rocky Crédit : Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Rihanna et son compagnon, le rappeur ASAP Rocky Crédits : Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Justin Bieber et son épouse, Hailey Bieber. Crédits : Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Alexandria Ocasio-Cortez et Aurora James Crédits : Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Donatella Versace et Maluma Crédits : Angela WEISS / AFP Imaan Hammam Crédits : ANGELA WEISS / AFP Eiza Gonzalez Crédits : Angela WEISS / AFP Kid Cudi Crédits : Angela WEISS / AFP Cynthia Erivo Crédits : ANGELA WEISS / AFP Grimes Crédits : Angela WEISS / AFP Lazarus Lynch Crédits : ANGELA WEISS / AFP Isabelle Huppert Crédits : Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Kim Kardashian Crédits : DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Timothée Chalamet Crédits : ANGELA WEISS / AFP Lorde Crédits : Angela WEISS / AFP Lil Nas X Crédits : ANGELA WEISS / AFP 1 / 1