publié le 20/11/2018 à 01:42

Les images sont impressionnantes. Une tempête s'est abattu, ce week-end, sur l’archipel espagnol des Canaries. Des vagues de plusieurs mètres de haut ont notamment balayé la côte nord de Tenerife, plus grande île de l'archipel.



Plusieurs personnes ont filmé les images de cette tempête. Et une a été vue plus d'un million de fois sur Twitter. On peut voir une vague surpuissante détruire les balcons des trois premiers étages d'un immeuble de Tenerife. Si les images sont terrifiantes, la tempête n’a pas fait de victimes. Les nombreux dommages ont cependant entraîné des évacuations.

Selon le média espagnol El Mundo, ce sont 39 personnes qui ont du être relogés après le passage de cette violente tempête. L’Agence météorologique espagnole avait émis un avis de "risque significatif" orange pour toutes les îles de l'archipel des Canaries.

Ola arrancando barandas en balcones en el Marisol de Mesa del mar, Tenerife ¿¿¿¿ #FMACANARIAS pic.twitter.com/4gdWSnDNvq — Nelson J. Acosta ¿ (@NelsonAcosta80) 18 novembre 2018