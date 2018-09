La tempête Florence déverse des "quantités monumentales" de pluie

Ouragan Florence : la Caroline du Nord, l'État le plus touché États-Unis

Florence : plus de 800.000 foyers étaient privés d'électricité

Caroline du Nord, l'État du sud-est des États-Unis le plus touché par les intempéries

publié le 15/09/2018 à 18:25

La tempête Florence déverse encore des précipitations record même si sa puissance a faibli, a affirmé samedi 15 septembre le gouverneur de Caroline du Nord, l'État du sud-est des États-Unis le plus touché par les intempéries.



Elle "déverse des quantités monumentales de pluie", a ajouté Roy Cooper, faisant état de cinq décès confirmés liés aux intempéries alors que "plusieurs autres" font l'objet d'une enquête. "Sachez que l'eau monte vite partout, même dans des lieux qui ne subissent pas d'habitude d'inondations", a mis en garde le gouverneur. Le risque d'inondations "catastrophiques" restait élevé samedi dans le sillage de la tempête Florence, qui continue de déverser d'importantes précipitations pendant sa lente avancée.

Parmi les victimes, une mère et son bébé qui ont trouvé la mort dans leur maison après la chute d'un arbre. L'Agence fédérale de gestion des urgences (Fema) a mobilisé 1.200 personnes pour les opérations de recherche et de secours. L'armée américaine ainsi que des volontaires de tout le pays, comme la "Cajun Navy" venue de Louisiane avec leurs bateaux à fond plat, apportent également leur aide.

Les rafales de vent ont fait d'importants dégâts, déracinant les arbres et les poteaux électriques. Plus de 800.000 foyers étaient privés de courant samedi matin, selon les services de gestion des urgences de Caroline du Nord. Selon le NHC, Florence devrait continuer à s'enfoncer vers l'ouest samedi et dévier vers le nord dimanche.