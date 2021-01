VIDÉO - Coronavirus : une journaliste américaine éclate en sanglots en direct

publié le 14/01/2021 à 21:19

La pandémie de coronavirus ne faiblit pas aux États-Unis, pays le plus touché par la maladie, et un triste record a été battu mardi 12 janvier avec près de 4.500 morts en une seule journée et plus de 235.000 nouvelles contaminations.

De quoi faire craquer la journaliste de CNN Sara Snider, qui intervenait en direct depuis Los Angeles, après la diffusion d'un sujet qu'elle avait elle-même tourné dans un hôpital et sur un parking où était organisée une cérémonie funèbre, en raison des restrictions sanitaires. "C'est le dixième hôpital dans lequel je vais, je suis désolée", a-t-elle dit au moment où elle n'a pas pu retenir ses larmes.

"Ne vous excusez pas, vous avez couvert l'actualité sur le terrain tout au long de cette horrible année (...) et c'est un traumatisme collectif pour nous tous de voir cela", l'a rassuré la présentatrice Alisyn Camerota, qui l'a aussi félicitée pour son "excellent travail".

