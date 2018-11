publié le 27/11/2018 à 17:38

Oubliez le football ! Au Brésil, la nouvelle passion nationale, c'est le fitness. Se sculpter un corps de rêve, aux muscles saillants, une tendance qui a ses stars sur les réseaux sociaux. À Rio de Janeiro, Raissa Rafaelli, 23 ans, est une célébrité. Grâce à ses cuisses en béton, elle est suivie par près d'un million d'abonnés sur Instagram.



"Mon corps est un idéal de beauté, c'est ce que les gens aiment. Mes cuisses et les fesses sont légèrement disproportionnées, mais mon buste et mes bras sont plus fins et plus définis", explique celle qui a réussi, en seulement deux ans, à devenir une véritable icône du fitness.

Devenue un modèle pour des milliers de Brésiliennes, ce mannequin est prête à tout pour perdre du poids et gagner encore plus en muscles et en popularité. Une obsession, qui fait fureur sur les réseaux sociaux, où les idoles du fitness se mettent en scène, et affichent leurs formes démesurées.

Et le phénomène ne semble plus avoir de limites

Certaines cumulent jusqu'à 10 millions de followers et en profitent pour vendre leur produits fitness et des régimes miraculeux. Mais à quel prix ?



Mayra Cardi est la référence de l'alimentation fitness. Cette star de 35 ans compte près de trois millions d'abonnés sur Instagram, avec qui elle partage tout sa vie, même sa récente grossesse. Trois semaines seulement après la naissance de sa fille, Mayra est fière d'avoir maintenue son corps "d'idole du fitness" alors qu'elle était enceinte.

Résultat d'une alimentation très contrôlée, selon des recettes qu'elle élabore elle-même, les régimes de Mayra font sensation sur Internet. Ses abonnés prétendent perdre jusqu'à huit kilos en un mois grâce à ses conseils.



Pourtant, elle n'est pas nutritionniste et se présente comme une "coach de santé". "Les gens suivent ce que je dis et maigrissent naturellement. Sans accompagnement médical, mais juste avec mes conseils", explique-t-elle. Comme elle, de nombreux professionnels de santé ont misé sur la tendance "fitness".



Un médecin brésilien a même conçu une puce hormonale, implantée sous la peau, pour que ses patientes maigrissent plus rapidement. Une pratique dont personne ne connaît aujourd'hui les risques sur la santé. Le phénomène des idoles du fitness semble ne plus avoir de limites.