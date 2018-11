Il y a 119 naissait Mestre Bimba, maître brésilien de la capoeira

publié le 23/11/2018 à 05:38

Il est l'un des plus célèbres pratiquant de l'art brésilien de la capoeira. Mestre Bimbo, de son nom complet Manuel dos Rei Machado, est né un 23 novembre, celui de 1899 ou de 1900, un doute subsiste à ce sujet. Par contre, aucun doute sur l'empreinte qu'il a laissé sur la capoeira, mélange de danse et d'arts martiaux à la fois redoutable et très gracieux.



Originaire de Salvador (Brésil), où il vit le jour, il crée même un nouveau style avec la "capoeira régionale". Lui-même qualifiait cette nouvelle variante, créée en 1928, de véritable lutte très complète, qui néanmoins restait dans l'esprit de la capoeira ancestrale.

Mestre Bimba entrera dans l'histoire en 1996, lorsque l'université fédérale de Bahia lui décerne le titre de docteur honoris causa, lui qui était un noir illettré. Un symbole qui fait de Bimba un promoteur éternel de la culture afro-brésilienne. Il est décédé le 5 février 1974.