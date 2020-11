et AFP

publié le 12/11/2020 à 04:41

C'est la toute première nomination faite par le nouveau président élu des États-Unis Joe Biden. Ce mercredi 11 novembre, le démocrate chevronné Ron Klain a été nommé pour être son chef de cabinet à la Maison Blanche, a déclaré le président élu dans un communiqué.

"L'expérience longue et diversifiée de Ron Klain et sa capacité à travailler avec des gens de tous les horizons politiques sont précisément ce dont j'ai besoin pour un chef de cabinet de la Maison Blanche alors que nous sommes confrontés à ce moment de crise et rassemblons à nouveau notre pays", a déclaré Joe Biden, ajoutant que "Ron a été d'une valeur inestimable pour moi au cours des nombreuses années où nous avons travaillé ensemble".

Ron Klain et Joe Biden se connaissent depuis longtemps. Il fut d'ailleurs son premier chef de cabinet lorsqu'il était vice-président, à partir de 2009. Âgé de 59 ans, Ron Klain a également travaillé avec Joe Biden lorsqu'il était président du Comité judiciaire du Sénat. Il avait ensuite été le chef de cabinet du vice-président Al Gore. Et sous la présidence de Barack Obama, Ron Klain avait coordonné la réponse de la Maison Blanche à la crise Ebola en 2014.

Dans le même communiqué diffusé par l'équipe de transition du président élu, Ron Klain a assuré que c'était "l'honneur d'une vie" d'être nommé à ce poste. "J'ai hâte de les aider, lui et la vice-présidente élue, à rassembler une équipe talentueuse et diversifiée pour travailler à la Maison Blanche, pour nous atteler à leur ambitieux programme de changement, et chercher à combler les divisions dans notre pays", a-t-il ajouté. Il prendra ses fonctions le 20 janvier 2021.

