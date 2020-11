Emmanuel Macron s'est entretenu avec Joe Biden, de quoi ont-ils parlé ?

publié le 10/11/2020 à 21:21

Emmanuel Macron a appelé Joe Biden ce mardi 10 novembre dans l'après-midi. Le chef de l'État français et le président élu américain ont discuté une dizaine de minutes. Emmanuel Macron "a félicité Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris et les a assurés de sa volonté de travailler ensemble sur les enjeux contemporains : climat, santé, lutte contre le terrorisme et défense des droits fondamentaux", a fait savoir l'Élysée dans un communiqué.



Ce bref entretien s'est tenu quatre jours après l'annonce samedi de la victoire du démocrate face à Donald Trump. Emmanuel Macron, arrivé au pouvoir en 2017, n'a jamais rencontré Joe Biden, qui a été le vice-président de Barack Obama entre 2009 et 2017.

Comme la plupart des autres dirigeants européens, il l'avait félicité publiquement samedi en l'appelant à agir "ensemble" pour "relever les défis d'aujourd'hui".

Les Américains ont désigné leur Président. Félicitations @JoeBiden et @KamalaHarris ! Nous avons beaucoup à faire pour relever les défis d’aujourd’hui. Agissons ensemble ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020