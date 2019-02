et AFP

publié le 23/02/2019 à 04:07

La Maison Blanche a dénoncé, vendredi 22 février, "l'usage de la force" par l'armée au Venezuela contre des civils, après la mort de deux personnes qui tentaient de garder la frontière avec le Brésil ouverte à l'aide humanitaire.



"Les États-Unis condamnent énergiquement l'usage de la force par l'armée vénézuélienne contre des civils non armés et des bénévoles innocents à la frontière du Venezuela avec le Brésil", a dit l'exécutif américain dans un communiqué. "Les États-Unis appellent l'armée vénézuélienne à respecter son devoir constitutionnel, qui est de protéger les citoyens du Venezuela. L'armée vénézuélienne doit permettre à l'aide humanitaire d'entrer dans le pays de manière pacifique", a poursuivi la Maison Blanche.

De son côté, le gouvernement vénézuélien a ordonné la fermeture de sa frontière avec la Colombie dans l'État de Tachira (ouest), depuis laquelle l'opposant Juan Guaido entend diriger les livraisons d'aide humanitaire. M. Guaido a fixé le Jour J ce samedi pour l'entrée de l'aide humanitaire envoyée des États-Unis qui s'accumule depuis le 7 février dans des entrepôts de Cucuta.

El Gobierno Bolivariano informa a la población que, debido a las serias e ilegales amenazas intentadas por el Gobierno de Colombia contra La Paz y la soberanía de Venezuela, ha tomado la decisión de un cierre total temporal de los puentes Simón Bolívar, Santander y Unión! — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 23 février 2019

"En raison des menaces sérieuses et illégales proférées par le gouvernement de Colombie contre la paix et la souveraineté du Venezuela, le gouvernement a pris la décision d'une fermeture totale temporaire" de tous les ponts qui relient les deux pays dans l'État de Tachira, a tweeté la vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez. "La normalité aux frontières sera rétablie quand les actes grossiers de violence contre notre peuple et notre territoire seront sous contrôle", a-t-elle ajouté.

Deux morts et quinze blessés

Deux personnes ont été tuées et quinze autres blessées vendredi dans des heurts avec l'armée dans le sud-est du Venezuela, à la frontière avec le Brésil, alors qu'elles essayaient d'empêcher des militaires de bloquer une route pour faire barrage à l'entrée de l'aide humanitaire.



"Une femme indienne et son mari sont morts, et au moins 15 autres personnes de la communauté indienne Pemón de la municipalité de Gran Sabana ont été blessées lors d'une attaque par un convoi de la Garde nationale", a indiqué l'ONG Kapé Kapé.



L'armée, qui a réaffirmé sa "loyauté absolue" à Nicolas Maduro, s'était dite "en alerte" face à toute violation du territoire.