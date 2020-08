Vacances en Allemagne : une ballade dans Berlin, entre parcs et histoire

publié le 08/08/2020 à 10:30

Ce samedi, direction Berlin, où les touristes commencent lentement à revenir, en cette période de crise du coronavirus. Première étape, la Porte de Brandebourg se trouvait à l'Est, juste derrière le Mur érigé en 1961. Pourtant construite à la fin du XVIIIe siècle, elle est devenue après la guerre le symbole de la séparation entre les deux Allemagne.



À la Porte de Brandebourg, l'histoire est incontournable. À sa gauche, il y a d'abord le mémorial de l'Holocauste, un champ de stèles impressionnant pour rappeler les horreurs du nazisme. À sa droite, il y a le Reichstag, siège du parlement et centre névralgique de la démocratie allemande.

Du Reichstag, on peut se promener ensuite, en calèche à touristes, à pied ou à vélo, dans l'immense parc de Tiergarten, et ses plus de 200 hectares de verdure. Ensuite, direction, le Mur de Berlin. On pourra terminer ce parcours touristique par l'Alexander Platz et monter en haut de la fameuse tour de télévision, haute de 368 mètres.