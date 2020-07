Vacances en Belgique : à la découverte du Bruxelles secret de Camille

publié le 19/07/2020 à 11:15

Bruxelles est une ville mais c'est aussi une région. Bien souvent, les touristes ne dépassent pas "le périph" et reste dans l'extrême-centre. Mais Bruxelles-Ville est entourée de 18 communes, qui composent la région bruxelloise. Chacune à son identité.

Ce dimanche, partons à la découverte de l'une de ces communes, Schaerbeek, avec l'une de ses habitantes. Camille, qui habite Schaerbeek depuis 6 ans, nous montre ses endroits préférés et à quel point cette commune est riche de diversité.

Pour cette Stéphanoise d'origine, "on ne peut pas commencer quelque chose en Belgique sans boire une petite bière". Le point de départ de la visite débute donc tout naturellement par une "bièrothèque", un endroit où, "au lieu de lire des livres et emprunter des DVD, on boit des bières", (en toute modération bien entendu), explique-t-elle amusée.