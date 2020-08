Vacances en Grèce : à la rencontre d'Athènes et de l'Acropole

publié le 01/08/2020 à 10:30

Destination la Grèce. Les cas de Covid-19 ont été limités, la gestion de la crise, exemplaire. Résultat, le pays déplore moins de 210 victimes pour 11 millions d’habitants. Et même si économiquement, c’est comme partout, inquiétant, il faut reconnaître que, pour le plus téméraires, c’est la période idéale pour découvrir la ville, ses sites archéologiques et ses secrets.



Le tourisme de masse n'est pas au rendez vous et beaucoup d'hôtels ont préféré rester fermés. Mais il y a des endroits qui respirent la vie, comme ici, dans ce marché aux viandes et aux poissons (Varvakios), où on peut même se rendre la nuit pour déguster une soupe de boyaux.

En sortant de cette sympathique ambiance, il faut longer la rue Athéna, traverser l'incroyable marché aux puces, puis déambuler dans les ruelles en observant les graffitis impressionnants qui reflètent l'histoire récente du pays. Votre pérégrination vous conduira immanquablement à la majestueuse Acropole et son Parthénon, car toute la capitale tourne autour de ce rocher sacré qui surplombe la ville.